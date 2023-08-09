Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях

Исполнение в рублях будет возможно при желании или без желания бенефициара и в случае, если госгарантии невозможно исполнить в иностранной валюте. Сумму перечислят в рублях по актуальному курсу Центрального банка РФ.

Средства можно перечислять на рублевые счета бенефициаров или счета третьих лиц, которыми могут выступать только российские компании.

Путин накануне подписал указ о расчете в рублях за поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж, сообщает «Радиоточка НСН».

