Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об исполнении в рублях предоставленных в валюте государственных гарантий. Документ опубликован на портале правовой информации.
Исполнение в рублях будет возможно при желании или без желания бенефициара и в случае, если госгарантии невозможно исполнить в иностранной валюте. Сумму перечислят в рублях по актуальному курсу Центрального банка РФ.
Средства можно перечислять на рублевые счета бенефициаров или счета третьих лиц, которыми могут выступать только российские компании.
Путин накануне подписал указ о расчете в рублях за поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru