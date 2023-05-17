Путин: прогнозы по развитию экономики РФ на 2023 в целом положительные

Прогнозы развития российской экономики на 2023 год в целом положительные, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает РИА Новости.

Мишустин заявил о росте зарплат на 13 процентов

Он подчеркнул, что в России растет промышленное производство.

«Цена на газ в мире немножечко припала. Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры», - пояснил президент.

По его словам, в этом направлении Москва координирует свою работу с партнерами по ОПЕК+.

Ранее Владимир Путин назвал Северный морской путь одним из стратегических приоритетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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