Путин: прогнозы по развитию экономики РФ на 2023 в целом положительные

Он подчеркнул, что в России растет промышленное производство.

«Цена на газ в мире немножечко припала. Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры», - пояснил президент.

По его словам, в этом направлении Москва координирует свою работу с партнерами по ОПЕК+.

Ранее Владимир Путин назвал Северный морской путь одним из стратегических приоритетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

