Путин: прогнозы по развитию экономики РФ на 2023 в целом положительные
Прогнозы развития российской экономики на 2023 год в целом положительные, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что в России растет промышленное производство.
«Цена на газ в мире немножечко припала. Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры», - пояснил президент.
По его словам, в этом направлении Москва координирует свою работу с партнерами по ОПЕК+.
Ранее Владимир Путин назвал Северный морской путь одним из стратегических приоритетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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