Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалине-1»

Президент РФ Владимир Путин продлил с четырёх месяцев до одного года срок продажи доли Exxon в «Сахалине-1», сообщает ТАСС.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:БизнесГосударство и бизнесСахалинВладимир Путин

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