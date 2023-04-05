Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалине-1»
5 апреля 202316:37
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru