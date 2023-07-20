Путин продлил действие специальных экономических мер на два года

Действие ограничительных мер во внешней торговле, введенных в марте 2022 года в ответ на санкции, продлили до 31 декабря 2025 года. Об этом говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

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Изменения вносятся в закон «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Ранее он действовал до 31 декабря нынешнего года.

Меры были введены с марта 2022 года. Указ вводил ограничения на вывоз и ввоз продукции и сырья. В список попало ранее ввезенное в страну технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, а также транспортные средства, сельхозтехника и электроаппаратура.

Кромке того, были введены ограничения на экспорт ряда лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности и зерновых культур.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УказыЭкономикаВладимир Путин

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