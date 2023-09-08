Путин приехал на открытии участка трассы М-12 между Москвой и Арзамасом
Президент РФ Владимир Путин посетил Нижегородскую область,где примял участие в церемонии открытия северного направления Московского скоростного диаметра (МСД), участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса и южного обхода города Арзамаса, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства поблагодарил дорожников, в том числе за выполнение работ с опережением графика, отметив, что уровень сложности объектов очень высокий, однако коллективы на «отлично» справляются с поставленными задачами.
«Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены... это касается дальнейшего развития магистрали «Восток»... Её предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России», - указал он.
В пресс-службе уточнили, что общая протяжённость вводимых участков трассы М-12 «Восток» превышает 308 км. Новый отрезок МСД соединит её с трассой М-11 до Санкт-Петербурга, южный обход Арзамаса разгрузит город от транзитного транспорта. Отмечается, что с учётом уже открытых участков трассы М-12 дорога от города до столицы РФ сократится в два раза - до трёх с половиной часов.
Ранее Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автодорожного моста через реку Енисей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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