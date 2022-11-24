Путин: при внедрении российских IT-решений бизнес получит налоговые льготы

Предприниматели с 1 января 2023 года смогут получать налоговые льготы при приобретении и внедрении российских IT-решений и направить полученную экономию на технологическое обновление производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции AI Journey, проходящей в Москве, сообщают «Известия».

По его словам, льготы вводятся для того, чтобы снизить издержки бизнеса, внедряющего инновации.