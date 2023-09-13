Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод в городе Свободный
Президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) в Амурской области, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что главу государства сопровождали полпред в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Амурской области Василий Орлов.
Отмечается, что строительство предприятия в городе Свободный стартовало в октябре 2015 года. Здест перерабатывается газ Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, который поступает на завод по газопроводу «Сила Сибири».
После запуска всех шести производственных линий мощность предприятия составит 42 млрд кубометров переработки природного газа в год. Ежегодно завод будет производить 38 млрд кубометров метановой фракции, 2,4 млн тонн этана, полтора млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции и 60 млн кубометров сверхчистого гелия.
Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума заявил о необходимости связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru