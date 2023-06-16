Путин: Порядка 90% торговли в ЕАЭС идут в рублях

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что порядка 90% расчетов с Евразийским экономическим союзом ведутся в рублях.

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По его словам, около 80% расчетов России и Китая идут в рублях и юанях. Российский лидер отметил, что власти РФ разрабатывают новые механизмы трансграничных расчетов.

«Изменения в мире носят кардинальный и необратимый характер, необходимо двигаться только вперед, нам нужна проактивная экономическая политика», - заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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