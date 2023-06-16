Путин: Порядка 90% торговли в ЕАЭС идут в рублях
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что порядка 90% расчетов с Евразийским экономическим союзом ведутся в рублях.
По его словам, около 80% расчетов России и Китая идут в рублях и юанях. Российский лидер отметил, что власти РФ разрабатывают новые механизмы трансграничных расчетов.
«Изменения в мире носят кардинальный и необратимый характер, необходимо двигаться только вперед, нам нужна проактивная экономическая политика», - заявил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к административно-командному пути, как ей прочили некоторые, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг объяснил, от чего зависят сроки поставок Украине
- Сбербанк ушел с европейского рынка
- Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя
- Путин: В 2022 году внутренний туризм вырос на 16,7%
- Глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса»
- Путин призвал создать рейтинги учебных заведений
- Путин: С 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%
- Пушилин: Участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ
- СМИ: Борис Джонсон намерен работать в газете Daily Mail
- Путин: Порядка 90% торговли в ЕАЭС идут в рублях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru