Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину и Банку России до 1 ноября установить плановые значения по выходу компаний на биржу, а также принять дополнительные меры по их поддержке. Список соответствующих поручений опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Ранее Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024-2026 годы заявил, что этап восстановления российской экономики после введения санкций завершен. По его словам, экономика страны выдержала «беспрецедентное давление», а показатели оказались лучше, чем прогнозировалось, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу
- Объявлена стоимость нового седана «Москвич 6»
- Внука экс-главы ЦБ обвинили в хищении миллиардов рублей
- «Много букв!»: Вассерман признался, что недолюбливает «Войну и мир»
- СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль
- Певица Глюкоза заявила, что вернулась из Тель-Авива в Москву
- Туроператоры в России начали снимать с продажи путевки в Израиль
- Блокбастер «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября
- Ракеты ХАМАС повредили мечеть имени Кадырова в Израиле
- В России упало производство водки и коньяка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru