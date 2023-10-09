Путин поручил установить плановые значения по выходу компаний на биржу

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину и Банку России до 1 ноября установить плановые значения по выходу компаний на биржу, а также принять дополнительные меры по их поддержке. Список соответствующих поручений опубликован на сайте Кремля.

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Отмечается, что ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2024-2026 годы заявил, что этап восстановления российской экономики после введения санкций завершен. По его словам, экономика страны выдержала «беспрецедентное давление», а показатели оказались лучше, чем прогнозировалось, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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