Путин поручил обеспечить меры для продвижения отечественных вин

Так, меры должен разработать кабмин совместно с органами исполнительной власти республик Крым и Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области, а также Севастополя. Также Путин подчеркнул необходимость увеличить максимальную долю винодельческой продукции РФ в ассортименте розничных торговых сетей и организаций общественного питания.

Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские вина будут дорожать на уровне инфляции, но максимум на 10-15% за год.

