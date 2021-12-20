Путин поручил обеспечить меры для продвижения отечественных вин

Президент России Владимир Путин поручил федеральному и ряду региональных правительств разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Так, меры должен разработать кабмин совместно с органами исполнительной власти республик Крым и Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области, а также Севастополя. Также Путин подчеркнул необходимость увеличить максимальную долю винодельческой продукции РФ в ассортименте розничных торговых сетей и организаций общественного питания.

Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские вина будут дорожать на уровне инфляции, но максимум на 10-15% за год.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РынокВиноРоссия
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