Путин поручил навести порядок на КПП «Гуково» на границе ЛНР

На совещании с членами правительства глава государства рассказал, что на КПП «всё узко и дороги практически нет», поэтому спецтранспорт и легковые машины зачастую пункт объезжают.

Российский лидер поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через КПП «Гуково».

«Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович , с дорожниками поговорите. Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что лично посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы не отвлекать российских военнослужащих от дел, сообщает RT.

