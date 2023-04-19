Путин поручил навести порядок на КПП «Гуково» на границе ЛНР
Президент РФ Владимир Путин заявил, что через пункт пропуска «Гуково» на административной границе Луганской народной Республики и Ростовской области «невозможно проехать», сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с членами правительства глава государства рассказал, что на КПП «всё узко и дороги практически нет», поэтому спецтранспорт и легковые машины зачастую пункт объезжают.
Российский лидер поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через КПП «Гуково».
«Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович , с дорожниками поговорите. Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий», — заключил он.
Ранее Путин заявил, что лично посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы не отвлекать российских военнослужащих от дел, сообщает RT.
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