Путин пообещал, что дорожное строительство в России будет расширяться
Россия будет и дальше наращивать дорожное строительство. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия участка трассы М-12 («Восток») в Нижегородской области.
Он отметил, что М-12 предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. По словам Путина, в дальнейшем планируется продлить М-12 и до других российских регионов.
Ранее, 8 сентября, замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев заявил, что стоимость проезда по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса для водителей легковых автомобилей составит порядка 2,8 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru