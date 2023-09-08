Путин пообещал, что дорожное строительство в России будет расширяться

Он отметил, что М-12 предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. По словам Путина, в дальнейшем планируется продлить М-12 и до других российских регионов.

Ранее, 8 сентября, замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев заявил, что стоимость проезда по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса для водителей легковых автомобилей составит порядка 2,8 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

