Путин похвалил ЦБ и кабмин за реакцию на ослабление рубля
Президент России Владимир Путин прокомментировал действия Центробанка и правительства по ситуации с ослаблением курса рубля.
Глава государства поддержал действия ЦБ и кабмина и назвал их правильными. Он выразил уверенность, что принятые меры дадут хороший результат.
«Да, у нас есть проблемы. Мы их видим: невозврат выручки, ослабление национальной валюты», - сказал президент в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября.
5 октября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 100 рублей.
Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что курс доллара перестанет расти «рано или поздно», сообщает «Радиоточка НСН».
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