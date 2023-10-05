Путин похвалил ЦБ и кабмин за реакцию на ослабление рубля

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия Центробанка и правительства по ситуации с ослаблением курса рубля.

Путин утверждает, что реальные доходы россиян выросли на 12 процентов

Глава государства поддержал действия ЦБ и кабмина и назвал их правильными. Он выразил уверенность, что принятые меры дадут хороший результат.

«Да, у нас есть проблемы. Мы их видим: невозврат выручки, ослабление национальной валюты», - сказал президент в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября.

5 октября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 100 рублей.

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что курс доллара перестанет расти «рано или поздно», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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