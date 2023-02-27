Путин подписал закон об изменении ряда параметров налогообложения нефтяных компаний
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об изменениях в параметры налогообложения нефтяной отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает применение дисконтов к цене нефти марки Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых, на добавленный доход и обратного акциза на сырье. Для расчета предлагается применять фактические цены нефти Urals, которые должны быть не ниже стоимости Brent, уменьшенной в апреле на $34 за баррель, в мае — на $31, в июне — на $28, в июле — на $25. Сейчас цена сырья Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus, отмечает Свободная пресса.
Кроме того, в документе речь идет о налоговом вычете для компании «Газпром нефть» по НДПИ с 1 апреля текущего года по 31 марта 2029 года. Размер вычета составит 1,1 млрд рублей ежемесячно. Компания должна будет вернуть предоставленный вычет с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035-го в размере проиндексированной на 9% суммы полученных средств.
Закон вступит в силу с 1 апреля.
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