Путин подписал закон об изменении ряда параметров налогообложения нефтяных компаний

Закон предусматривает применение дисконтов к цене нефти марки Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых, на добавленный доход и обратного акциза на сырье. Для расчета предлагается применять фактические цены нефти Urals, которые должны быть не ниже стоимости Brent, уменьшенной в апреле на $34 за баррель, в мае — на $31, в июне — на $28, в июле — на $25. Сейчас цена сырья Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus, отмечает Свободная пресса.

Кроме того, в документе речь идет о налоговом вычете для компании «Газпром нефть» по НДПИ с 1 апреля текущего года по 31 марта 2029 года. Размер вычета составит 1,1 млрд рублей ежемесячно. Компания должна будет вернуть предоставленный вычет с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035-го в размере проиндексированной на 9% суммы полученных средств.

Закон вступит в силу с 1 апреля.

