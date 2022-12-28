Путин подписал закон для защиты банков с российским участием от санкций

Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтоб избежать санкций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что наибольшему удару в этом году подверглись Международный банк экономического сотрудничества, а также Международный инвестиционный банк, в котором доля РФ составляет 47%.