Путин подписал закон для защиты банков с российским участием от санкций

Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтоб избежать санкций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что наибольшему удару в этом году подверглись Международный банк экономического сотрудничества, а также Международный инвестиционный банк, в котором доля РФ составляет 47%.

«Не избавиться от акций»: Экс-глава ЦБ рассказал о судьбе банков из «списка Путина»

Ранее Владимир Путин утвердил список банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению. В перечень попали 45 кредитных организаций, в том числе «Ситибанк», «ОТП Банк», «Райффайзенбанк» и другие.

Экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин сказал ранее НСН, что банки с иностранным участием теперь не смогут продать свои акции без согласования с Минфином, ЦБ и в итоге с президентом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБанкиВладимир Путин
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