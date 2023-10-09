Путин передал в управление ВТБ 100% акций ОСК

«Принять предложение правительства о передаче в доверительное управление банку ВТБ... находящихся в федеральной собственности 100% акций ОСК сроком на пять лет», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства также поручил правительству РФ в течение полугода обеспечить заключение соответствующего договора, указав в нём «ключевые показатели эффективности доверительного управления».

Ранее глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин заявил, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — одна из наименее эффективных из госкомпаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

