Путин открыл отремонтированный участок дороги «Пермь — Екатеринбург»

В сообщении говорится, что досрочно завершён первый этап строительства моста через реку Свирь в Подпорожье Ленинградской области, расширены участки трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане, на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика построен комплекс транспортных развязок, в Мариуполе завершили капитальный ремонт моста через реку Кальмиус.

Также досрочно закончен капремонт участка дороги Р-242 «Пермь – Екатеринбург» в Свердловской области. Отрезок протяжённостью 40 км является частью трассы М-12 «Восток». Отмечается, что ремонтировали его без выходных и в круглосуточном режиме.

«Хочу сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве этих важных объектов, и, конечно, вашим смежникам, тем, кто поставлял материалы, оборудование, всё необходимое для стройки», - сказал российский лидер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на ускоренное финансирование строительства автодорожной инфраструктуры в регионах будут выделены 60 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

