Путин открыл отремонтированный участок дороги «Пермь — Екатеринбург»
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых и отремонтированных дорог в регионах России, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что досрочно завершён первый этап строительства моста через реку Свирь в Подпорожье Ленинградской области, расширены участки трассы Р-217 «Кавказ» в Дагестане, на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика построен комплекс транспортных развязок, в Мариуполе завершили капитальный ремонт моста через реку Кальмиус.
Также досрочно закончен капремонт участка дороги Р-242 «Пермь – Екатеринбург» в Свердловской области. Отрезок протяжённостью 40 км является частью трассы М-12 «Восток». Отмечается, что ремонтировали его без выходных и в круглосуточном режиме.
«Хочу сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве этих важных объектов, и, конечно, вашим смежникам, тем, кто поставлял материалы, оборудование, всё необходимое для стройки», - сказал российский лидер.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на ускоренное финансирование строительства автодорожной инфраструктуры в регионах будут выделены 60 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru