Путин открыл крупнейший в России завод солнечной энергетики
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Калининградской области крупнейшего в стране предприятия по производству компонентов для солнечной энергетики. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.
Непосредственно перед этим глава государства пообщался с учащимися высших учебных заведений Калининградской области. Встреча прошла в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта по случаю Дня студента.
Новый производственный комплекс обеспечивает выращивание слитков, а также выпуск пластин монокристаллического кремния совокупной мощностью до 1,3 ГВт в год. Они предназначены для солнечных ячеек в высокоэффективных солнечных модулях.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на Ассоциацию развития возобновляемой энергетики, новое производство спроектировано и построено с нуля за рекордные два года. Вложения частных инвесторов в проект составили 30 миллиардов рублей. Проект воплощён в жизнь при поддержке Фонда развития промышленности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru