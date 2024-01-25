Путин открыл крупнейший в России завод солнечной энергетики

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Калининградской области крупнейшего в стране предприятия по производству компонентов для солнечной энергетики. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

Непосредственно перед этим глава государства пообщался с учащимися высших учебных заведений Калининградской области. Встреча прошла в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта по случаю Дня студента.