Путин открыл крупнейший в России завод солнечной энергетики

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Калининградской области крупнейшего в стране предприятия по производству компонентов для солнечной энергетики. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

Непосредственно перед этим глава государства пообщался с учащимися высших учебных заведений Калининградской области. Встреча прошла в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта по случаю Дня студента.

Путин подписал в Калининграде пластинку с первым концертом Чайковского

Новый производственный комплекс обеспечивает выращивание слитков, а также выпуск пластин монокристаллического кремния совокупной мощностью до 1,3 ГВт в год. Они предназначены для солнечных ячеек в высокоэффективных солнечных модулях.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на Ассоциацию развития возобновляемой энергетики, новое производство спроектировано и построено с нуля за рекордные два года. Вложения частных инвесторов в проект составили 30 миллиардов рублей. Проект воплощён в жизнь при поддержке Фонда развития промышленности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Калининградская ОбластьЭнергетикаПутин

Горячие новости

Все новости

партнеры