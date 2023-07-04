Путин объявил о выделении Дагестану 5 млрд рублей
Дагестан получит из федерального бюджета пять миллиардов рублей, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
Средства пойдут на реконструкцию улично-дорожной сети, развитие туристических объектов и возведение универсального спортивного комплекса, уточнил президент. Глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что деньги найдут.
Путин 28 июня совершил рабочую поездку в Дагестан. Он провел совещание по развитию туризма.
В частности, глава государства поручил в ближайшее время запустить электронные визы для посещения РФ по наиболее востребованным направлениям. Также Путин заявил, что западные страны несут убытки из-за отсутствия российских туристов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru