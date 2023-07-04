Путин объявил о выделении Дагестану 5 млрд рублей

Средства пойдут на реконструкцию улично-дорожной сети, развитие туристических объектов и возведение универсального спортивного комплекса, уточнил президент. Глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что деньги найдут.

Путин 28 июня совершил рабочую поездку в Дагестан. Он провел совещание по развитию туризма.

В частности, глава государства поручил в ближайшее время запустить электронные визы для посещения РФ по наиболее востребованным направлениям. Также Путин заявил, что западные страны несут убытки из-за отсутствия российских туристов, передает «Радиоточка НСН».

