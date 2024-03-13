Путин: Общество нормально воспримет переход к прогрессивному налогообложению

Российское общество нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Как отметил глава государства, над системой следует поработать и построить ее таким образом, чтобы она «давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач» в этой области.

«Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению», — подчеркнул Путин.

По словам президента, даже ярые сторонники плоской шкалы сейчас считают, что страна в целом готова перейти на избирательное налогообложение. Путин считает, что в обществе воспримут это «абсолютно нормально».

«Первое, а второе, сам бизнес. От нас чего просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной», — указал российский лидер.

Правительство должно в самое ближайшее время заняться этим вопросом и вместе с Госдумой представить предложения.

Ранее СМИ сообщили, что кабмин начал работу над изменением НДФЛ и налоговыми льготами. Как ожидается, на льготы смогут рассчитывать люди с более низкими доходами, кроме того, льготы по налогу на прибыль могут ввести для производящих капвложения компаний, отмечает телеканал «360».

