Путин: Нужно выселять людей из трущоб
Президент Владимир Путин указал на необходимость выселять граждан из трущоб. Глава государства заявил об этом в ходе мероприятия, посвященного открытию в регионах социальных объектов в рамках программ развития.
Российский лидер принимает участие в открытии ряда соцобъектов в режиме видеосвязи.
Как отметил Путин, с опережением идет расселение россиян из аварийного фонда.
«Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — подчеркнул президент.
По словам Путина, наряду с жильем в регионах вводят в эксплуатацию объекты коммунального хозяйства, идет благоустройство городов и поселков. Российский лидер подчеркнул, что это «крайне чувствительные темы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru