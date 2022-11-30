Путин: Нужно выселять людей из трущоб

Президент Владимир Путин указал на необходимость выселять граждан из трущоб. Глава государства заявил об этом в ходе мероприятия, посвященного открытию в регионах социальных объектов в рамках программ развития.

Вице-премьер спрогнозировал рекорд по строительству жилья в России

Российский лидер принимает участие в открытии ряда соцобъектов в режиме видеосвязи.

Как отметил Путин, с опережением идет расселение россиян из аварийного фонда.

«Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — подчеркнул президент.

По словам Путина, наряду с жильем в регионах вводят в эксплуатацию объекты коммунального хозяйства, идет благоустройство городов и поселков. Российский лидер подчеркнул, что это «крайне чувствительные темы».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыЖильеВладимир Путин
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