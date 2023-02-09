Путин: Нужно создать товары, которые бы стали национальной гордостью России

Он отметил, что в стране уже достаточно много таких продуктов. Также президент подчеркнул, что российские товары должны пользоваться успехом за рубежом, а замыкание только на внутреннем рынке — плохая история.

Ранее, в декабре прошлого года, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в 2022 году собрала более 159 млн тонн зерна в бункерном весе. Он отмечал, что урожай сахарной свеклы, картофеля, сои, рапса, овощей и фруктов также выше показателей 2021 года, сообщает НСН.

