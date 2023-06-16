Путин: Необходимо массово внедрять в РФ проекты с беспилотными автомобилями

По словам главы государства, Россия находится в числе мировых лидеров в области «цифрового государства».

Ранее, 14 июня, из Петербурга в Москву по трассе М-11 стартовали три беспилотных «КАМАЗа». Это первый в России старт грузовых машин в режиме беспилотного автомобиля, отправившихся по дорогам общего пользования, сообщает «Радиоточка НСН».

