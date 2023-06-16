Путин: Необходимо массово внедрять в РФ проекты с беспилотными автомобилями

Необходимо массово внедрять в РФ проекты с беспилотными автомобилями. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Не заменят дальнобойщиков: В беспилотных КАМАЗах должен находиться водитель

По словам главы государства, Россия находится в числе мировых лидеров в области «цифрового государства».

Ранее, 14 июня, из Петербурга в Москву по трассе М-11 стартовали три беспилотных «КАМАЗа». Это первый в России старт грузовых машин в режиме беспилотного автомобиля, отправившихся по дорогам общего пользования, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинПМЭФ

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