Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира

Президент России Владимир Путин считает отечественный рубль одной из самых сильных валют в мире. Такую точку зрения глава государства озвучил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как отметил президент, уровень цен в России после ощутимого скачка в марте-апреле, почти не изменяется, начиная с мая. По оценке Путина, это стало возможным благодаря решениям по регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, использованию при расчётах с торговыми партнерами национальных валют, а также за счет ответственной финансовой политики государства.

По словам президента, не оправдались планы на быстрый обвал рубля и разгон разрушительной инфляции в России, которые Запад хотел достичь, вводя беспрецедентные санкции.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом году торговые сети пообещали не повышать цены на деликатесы в преддверии Нового года, хотя обычно, такие продукты в это время дорожают на 10-15%.

