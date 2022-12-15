Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира
Президент России Владимир Путин считает отечественный рубль одной из самых сильных валют в мире. Такую точку зрения глава государства озвучил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как отметил президент, уровень цен в России после ощутимого скачка в марте-апреле, почти не изменяется, начиная с мая. По оценке Путина, это стало возможным благодаря решениям по регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, использованию при расчётах с торговыми партнерами национальных валют, а также за счет ответственной финансовой политики государства.
По словам президента, не оправдались планы на быстрый обвал рубля и разгон разрушительной инфляции в России, которые Запад хотел достичь, вводя беспрецедентные санкции.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом году торговые сети пообещали не повышать цены на деликатесы в преддверии Нового года, хотя обычно, такие продукты в это время дорожают на 10-15%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru