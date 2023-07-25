Путин назвал рост инфляции одним из рисков для социально-экономического развития
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост инфляции является одним из основных рисков для социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании по экономическим вопросам он отметил, что в настоящее время инфляция умеренная, однако отмечаются признаки её ускорения.
Глава государства указал, что это происходит, в том числе из-за того, что «предложение российских производителей отстает от спроса», поэтому необходимо сохранить ценовую стабильность российской экономики, параллельно обеспечив «баланс спроса и предложения».
«Здесь ведущая роль отводится правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее», - подчеркнул российский лидер.
Ранее в Центробанке заявили, что годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит ускоряться с июньских 3,25%, так как из расчёта будут выходить очень низкие значения приростов цен 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru