Путин назвал Россию надёжным поставщиком газа итальянским потребителям
Президент России Владимир Путин заявил, что итальянские энергокомпании работают с российским «Газпромом» по долгосрочным контрактам, сообщает РИА Новости.
По его словам, это позволяет итальянским партнёрам приобретать газ существенно ниже спотовых цен, существенно возросших «на фоне холодной зимы и дефицита предложения».
«Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям», - подчеркнул российский лидер на встрече с итальянским бизнесом.
Ранее Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что одной из причин высоких цен на газ является геополитическая напряжённость, сообщает «Свободная пресса».
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