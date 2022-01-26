Путин назвал Россию надёжным поставщиком газа итальянским потребителям

Президент России Владимир Путин заявил, что итальянские энергокомпании работают с российским «Газпромом» по долгосрочным контрактам, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это позволяет итальянским партнёрам приобретать газ существенно ниже спотовых цен, существенно возросших «на фоне холодной зимы и дефицита предложения».

«Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям», - подчеркнул российский лидер на встрече с итальянским бизнесом.

Ранее Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что одной из причин высоких цен на газ является геополитическая напряжённость, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазпромРоссийский ГазИталияВладимир Путин
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