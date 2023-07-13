Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей

Президент России Владимир Путин назвал необходимым перевести отечественную экономику на новую модель управления. Об этом он заявил на форуме «Вычисления и связь».

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Он также назвал принципиальной задачей перевести социальную сферу и работу органов власти на «качественно новые принципы работы», передает слова российского лидера ТАСС

Ранее Минфин сообщил о рекордном сокращении внешнего долга России.

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ФОТО: РИА Новости
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