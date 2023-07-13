Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей
13 июля 202317:26
Президент России Владимир Путин назвал необходимым перевести отечественную экономику на новую модель управления. Об этом он заявил на форуме «Вычисления и связь».
Он также назвал принципиальной задачей перевести социальную сферу и работу органов власти на «качественно новые принципы работы», передает слова российского лидера ТАСС
Ранее Минфин сообщил о рекордном сокращении внешнего долга России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жительницу Тюмени отправили в СИЗО за избиение сына в прямом эфире
- Замглавы Минцифры Паршин был задержан по подозрению в коррупции
- Украина вышла из соглашения с Россией о совместном контроле на госгранице
- Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей
- Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель
- Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября
- Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей
- Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем
- Внешний долг России сократился до рекордного уровня
- Глава Внуково заявил о вылетах двух бизнес-джетов во время мятежа Пригожина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru