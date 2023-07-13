Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей

НСН-«Культурный гид» В Москве в выходные выступят «Серьга», «Крематорий», Найк Борзов, на теплоходах – Сурганова и «Монгол Шуудан» Фестиваль «Беспринцыпные чтения» Цыпкина пройдёт в Саду Эрмитаж Театр Ермоловой представляет «Гастроль Воланда» В числе кинопремьер: «Кентавр», «Джонни» и боевик с Джекки Чаном «Круче некуда»