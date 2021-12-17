Путин: Меры поддержки IT-сферы работают

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вводить дополнительные налоги для российских интернет-компаний нет смысла, так как они тратят накопленные деньги на свое развитие.

Он также добавил, что введение налогообложения за работу в России для таких глобальных компаний, как Facebook и Google, уравняет ситуацию по отношению к Яндексу.