Путин: Меры поддержки IT-сферы работают
Меры поддержки IT-сферы работают. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, об этом говорит огромное количество частных технопарков в стране.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вводить дополнительные налоги для российских интернет-компаний нет смысла, так как они тратят накопленные деньги на свое развитие.
Он также добавил, что введение налогообложения за работу в России для таких глобальных компаний, как Facebook и Google, уравняет ситуацию по отношению к Яндексу.
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