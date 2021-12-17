Путин: Меры поддержки IT-сферы работают

Меры поддержки IT-сферы работают. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, об этом говорит огромное количество частных технопарков в стране.

«Бьют по щекам»: Названа основная цель «приземления» IT-компаний

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вводить дополнительные налоги для российских интернет-компаний нет смысла, так как они тратят накопленные деньги на свое развитие.

Он также добавил, что введение налогообложения за работу в России для таких глобальных компаний, как Facebook и Google, уравняет ситуацию по отношению к Яндексу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:НалогиIt-специалистыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры