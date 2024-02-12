Путин: Инфляция в России на конец января составила 7,2%

Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в экономике, передает РИА Новости.

Он отметил, что по итогам 2023 года был достигнут показатель в 7,4%, то есть, на данном этапе наметилось снижение инфляции.