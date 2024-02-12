Путин: Инфляция в России на конец января составила 7,2%
Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в экономике, передает РИА Новости.
Он отметил, что по итогам 2023 года был достигнут показатель в 7,4%, то есть, на данном этапе наметилось снижение инфляции.
В связи с этим глава государства отметил совместные действия правительства и Банка России.
С 30 января по 5 февраля инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,27%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном в Министерстве экономического развития.
При этом реальная заработная плата россиян за 2023 год увеличилась на 7,7%, сообщил ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за прошедший год возросла на 1,6 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru