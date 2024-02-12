Путин: Инфляция в России на конец января составила 7,2%

Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в экономике, передает РИА Новости.

Он отметил, что по итогам 2023 года был достигнут показатель в 7,4%, то есть, на данном этапе наметилось снижение инфляции.

Путин: В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%

В связи с этим глава государства отметил совместные действия правительства и Банка России.

С 30 января по 5 февраля инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,27%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном в Министерстве экономического развития.

При этом реальная заработная плата россиян за 2023 год увеличилась на 7,7%, сообщил ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, в целом безработица удерживается на рекордно низком уровне, а численность занятых за прошедший год возросла на 1,6 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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