Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС в Египте
Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание четвертого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа».
Таким образом, было запущено строительство всего энергоблока. По словам Путина, Россия постарается сделать все возможное, чтобы Египет во время председательства РФ в БРИКС «встроился» в организацию. Президент считает, что благодаря этому будут открываться новые возможности для наращивания плодотворного сотрудничества.
Проект строительства атомной электростанции реализует «Росатом». Ввести АЭС в эксплуатацию планируется в 2028 году. Ранее Владимир Путин говорил, что проект строительства атомной электростанции в Египте развивается по плану, передает «Радиоточка НСН».
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