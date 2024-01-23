Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС в Египте

Таким образом, было запущено строительство всего энергоблока. По словам Путина, Россия постарается сделать все возможное, чтобы Египет во время председательства РФ в БРИКС «встроился» в организацию. Президент считает, что благодаря этому будут открываться новые возможности для наращивания плодотворного сотрудничества.

Проект строительства атомной электростанции реализует «Росатом». Ввести АЭС в эксплуатацию планируется в 2028 году. Ранее Владимир Путин говорил, что проект строительства атомной электростанции в Египте развивается по плану, передает «Радиоточка НСН».

