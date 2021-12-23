Путин: Если ставку ЦБ не повышать, будет «как в Турции»
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что на данный момент в вопросе изменения ключевой ставки найдена золотая середина.
«Инфляция в 8% - это много, нам нужно вернуться к целевому показателю в 4%. Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, у нас может быть как в Турции, в этом же проблема. Конечно, надо аккуратнее этим инструментом пользоваться, но ЦБ проводит независимую политику. Из-за повышения ставок существует риск ограничения роста, но сегодня мы пока этого не видим, потому что объемы кредитования не падают», - заявил президент.
При этом, по его словам, российская экономика восстанавливается быстрее, чем ведущие мировые.
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