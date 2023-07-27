Путин анонсировал скорый запуск индустриальной зоны РФ близ Суэцкого канала

Российская сторона рассчитывает в ближайшее время запустить индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка».

Работы по созданию и обеспечению условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет ведут Минпромторг РФ вместе с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».