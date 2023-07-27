Путин анонсировал скорый запуск индустриальной зоны РФ близ Суэцкого канала

Российская сторона рассчитывает в ближайшее время запустить индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка».

Работы по созданию и обеспечению условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет ведут Минпромторг РФ вместе с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

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Данная территория находится на севере Египта, на восточном берегу Суэцкого канала. К западу от дельты расположен город Порт-Саид. Соответствующие торговые соглашения Египта открывают дополнительные возможности для поставки товаров в страны Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки.

Российская промышленная зона станет платформой для выхода компаний РФ на новые рынки, а также и для увеличения поставок уже существующим партнёрам. Предполагается, что площадка предоставит возможность для реализации любого типа проектов - от открытия представительства до организации производства.

Ранее эксперт по Арктике Александр Игнатьев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Северному морскому пути сложно будет стать альтернативой Суэцкому каналу.

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Фото: kremlin.ru
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