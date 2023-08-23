Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%

С 1 января 2024 года ожидается повышение МРОТ на 18,5%, заявил глава государства Владимир Путин, сообщает RT.

Трехсторонняя комиссия поддержала индексацию МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

По словам президента, индексирование продолжается, чтобы увеличивался отрыв от прожиточного минимума. Как отметил Путин, данная мера положительно отразится на доходах примерно 4,8 млн работников.

К 2030 году МРОТ могут увеличить в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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