Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%
23 августа 202304:46
С 1 января 2024 года ожидается повышение МРОТ на 18,5%, заявил глава государства Владимир Путин, сообщает RT.
По словам президента, индексирование продолжается, чтобы увеличивался отрыв от прожиточного минимума. Как отметил Путин, данная мера положительно отразится на доходах примерно 4,8 млн работников.
К 2030 году МРОТ могут увеличить в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru