Пункт проката в Олимпийской Деревне появится по итогам онлайн-торгов
Столичные власти выставили на онлайн-торги право на организацию пункта проката спортинвентаря и оборудования в нестационарном торговом объекте (НТО) в парке Олимпийской Деревни. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.
По его словам, павильон площадью 300 «квадратов» расположен на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Пункт проката, который в нем откроет победитель торгов, сможет функционировать круглый год. Договор с ним город подпишет на пять лет.
Отмечается, что близ павильона проходят прогулочные и спортивные маршруты. Это строение неправильной формы, обшитое лиственницей и окрашенное в натуральный цвет. В нем предусмотрены торговая зона, подсобное помещение и санузлы. Также здание оборудовано автономными системами отопления, канализации и водоснабжения, в нем подключено электричество.
Также новый владелец сможет оказывать посетителям сопутствующие услуги — например, заниматься заточкой коньков, ремонтом роликовых коньков, велосипедов, скейтбордов и так далее.
Заявки на участие в торгах можно будет подать до 19 мая. Сами онлайн-аукционы состоятся на площадке «Росэлторг» 24 мая. Для участия в них потребуется зарегистрироваться на площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
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