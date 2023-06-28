Производство лекарств по двум офсетным контрактам локализуют в «Технополисе Москва»

Группа компаний «Р-Фарм» локализует производство лекарств на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» на площадках в Печатниках и Алабушево. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что на площадках в Печатниках и Алабушево будут производить, в частности онкогематологические и онкопрепараты, а также лекарства для лечения сахарного диабета. По словам Ефимова, будут выпускаться лекарства по 14 международным непатентованным наименованиям.

Таким образом, в этом году московское правительство подписало с компанией два офсетных контракта на поставку лекарств. В течение всего срока действия контрактов Москва закупит у предприятия продукцию почти на 6 млрд рублей, подчеркнул Ефимов.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что первые поставки лекарств в медучреждения столицы по контрактам начнутся в 2025–2026 годах. По его словам, в реализацию одного из контрактов «Р-Фарм» вложит не менее 800 млн рублей. На площадках по этому контракту будут выпускать иммунодепрессанты и противоопухолевые препараты по четырем международным непатентованным наименованиям. В ответ Москва обеспечит компанию закупкой почти 360 тысяч единиц продукции на сумму свыше миллиарда рублей.

При этом в рамках другого контракта компания локализует производство лекарств по 10 международным непатентованным наименованиям. Взамен столица в течение пяти лет закупит почти 150 млн штук таблеток и капсул на сумму почти 4,8 млрд рублей.

