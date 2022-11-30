Производители мебели из РФ начали адаптировать производство под маркетплейсы
Российские производители мебели решили адаптировать свое производство под продажу на маркетплейсах из-за снижения активности офлайн-продаж. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что специальную коллекцию для онлайн-площадок уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика. Так, пробные партии продукции уже расположены на складах маркетплейсов для того, чтобы оценить возможности онлайн-продаж и обеспечить быстрые сроки доставки до покупателей.
Эксперты рынка отмечают, что продажи через маркетплейсы позволят производителям мебели привлечь новую аудиторию покупателей. Кроме того, подчеркивается, что развитие своего интернет-магазина потребовало бы определенного объема инвестиций, поэтому проще продавать вещи через известные онлайн-площадки.
Ранее издание Forbes сообщало, что экономический кризис привел к финансовым убыткам европейских и американских мебельных компаний, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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