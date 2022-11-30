Производители мебели из РФ начали адаптировать производство под маркетплейсы

Российские производители мебели решили адаптировать свое производство под продажу на маркетплейсах из-за снижения активности офлайн-продаж. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

В Wildberries опровергли информацию о торговле поддельной продукцией Adidas

Отмечается, что специальную коллекцию для онлайн-площадок уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика. Так, пробные партии продукции уже расположены на складах маркетплейсов для того, чтобы оценить возможности онлайн-продаж и обеспечить быстрые сроки доставки до покупателей.

Эксперты рынка отмечают, что продажи через маркетплейсы позволят производителям мебели привлечь новую аудиторию покупателей. Кроме того, подчеркивается, что развитие своего интернет-магазина потребовало бы определенного объема инвестиций, поэтому проще продавать вещи через известные онлайн-площадки.

Ранее издание Forbes сообщало, что экономический кризис привел к финансовым убыткам европейских и американских мебельных компаний, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПродажа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры