Производители мебели из РФ начали адаптировать производство под маркетплейсы

Отмечается, что специальную коллекцию для онлайн-площадок уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика. Так, пробные партии продукции уже расположены на складах маркетплейсов для того, чтобы оценить возможности онлайн-продаж и обеспечить быстрые сроки доставки до покупателей.

Эксперты рынка отмечают, что продажи через маркетплейсы позволят производителям мебели привлечь новую аудиторию покупателей. Кроме того, подчеркивается, что развитие своего интернет-магазина потребовало бы определенного объема инвестиций, поэтому проще продавать вещи через известные онлайн-площадки.

Ранее издание Forbes сообщало, что экономический кризис привел к финансовым убыткам европейских и американских мебельных компаний, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

