Производители апельсинового сока попросили поддержки у государства

Производители апельсинового сока заявили о нехватке сырья для производства продукции, в частности, о проблеме затрудненных поставок игредиентов. В связи с этим российским властям проработать меры господдержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы «Союзнапитков» Максима Новикова.

Компания «Доширак» опровергла данные о дефиците лапши в России

Он отметил, что эта проблема существует не первый год, и периодически «обостряется». По мнению Новикова, сегодня есть риск перебоев поставок апельсинового сока на российский рынок.

Также сообщается о затруднении поставок сырья из недружественных стран, и поэтому бразильский рынок на сегодняшний день очень важен для России.

Апельсиновый сок является одним из самых популярных в России, уступая первое место только яблочному, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаБизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры