Производители апельсинового сока попросили поддержки у государства
Производители апельсинового сока заявили о нехватке сырья для производства продукции, в частности, о проблеме затрудненных поставок игредиентов. В связи с этим российским властям проработать меры господдержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы «Союзнапитков» Максима Новикова.
Он отметил, что эта проблема существует не первый год, и периодически «обостряется». По мнению Новикова, сегодня есть риск перебоев поставок апельсинового сока на российский рынок.
Также сообщается о затруднении поставок сырья из недружественных стран, и поэтому бразильский рынок на сегодняшний день очень важен для России.
Апельсиновый сок является одним из самых популярных в России, уступая первое место только яблочному, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru