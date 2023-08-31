Производители апельсинового сока попросили поддержки у государства

Он отметил, что эта проблема существует не первый год, и периодически «обостряется». По мнению Новикова, сегодня есть риск перебоев поставок апельсинового сока на российский рынок.

Также сообщается о затруднении поставок сырья из недружественных стран, и поэтому бразильский рынок на сегодняшний день очень важен для России.

Апельсиновый сок является одним из самых популярных в России, уступая первое место только яблочному, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



