Проект для старшеклассников «Культура конкуренции» стартовал в Москве

Ознакомительно-просветительский проект для старшеклассников «Культура конкуренции» стартовал в московских школах. В игровой форме подросткам рассказывают о регулировании системы госзакупок и рыночных механизмах конкуренции. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Организаторами проекта выступили Департамент образования и науки города Москвы, Департамент по конкурентной политике города Москвы и Университет Правительства Москвы.

По словам Щербакова, этот и подобные проекты формируют у детей активную гражданскую позицию и понимание важности конкуренции для развития города в целом и бизнеса в частности. Старшеклассники узнают о потребностях города, о способах их обеспечения и выявления точек роста. Учащиеся могут попробовать свои силы в роли заказчика либо поставщика товаров, работ и услуг, заявил руководитель департамента.

В программу включены семинары «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговая игра «Город будущего». С детьми занимаются эксперты Департамента по конкурентной политике и преподаватели Университета Правительства Москвы. Школьники узнают о рыночных механизмах конкуренции, регулировании системы закупок, учатся прозрачности и честности по отношению к процедурам и их участникам.

Первое занятие будет посвящено конкуренции как естественному процессу в окружающем мире. На втором учащимся расскажут о моделировании процесса закупки. На третьем уроке ребятам расскажут о том, что, как и зачем столица реализует на торгах, и о преимуществах покупки и аренды имущества непосредственно у города. На заключительном занятии дети смогут попробовать применить полученные знания на практике при помощи смоделированных кейсов закупок и торгов.

Пилотный проект «Культура конкуренции» прошел в 2021 году для 250 учеников предпринимательских классов из 10 школ. Проект включили в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы.

По словам ректора Университета Правительства Москвы Василия Фивейского, невероятно важно, что проект «Культура конкуренций» признали одним из лучших в России. Он подчеркнул, что современной молодежи важно понимать роли игроков рынка и развитие бизнеса в рамках здоровой конкуренции. Фивейский добавил, что методологи и эксперты Университета Правительства Москвы преподают теорию и практические примеры из реальной жизни в адаптированной для школьников форме, смогли увлечь их и погрузить в процесс обучения.

Благодаря большому интересу аудитории было решено развивать и масштабировать проект в образовательных учреждениях города Москвы. Впоследствии он может стать полноценным курсом основ конкуренции как неотъемлемой части современной экономики.

