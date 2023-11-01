Продукты питания столичного производства будут поставляться в Узбекистан
Производители питания Москвы представили свою продукцию на бизнес-миссии в Узбекистане, которая была организована центром «Моспром». В мероприятии участвовали шесть промпредприятий, они провели b2b-переговоры и заключили новые контракты на поставку товаров в республику. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он отметил, что специалисты экспортного центра «Моспром» помогают московским промышленникам налаживать международное сотрудничество, выходить на заграничные рынки и увеличивать объемы экспорта. По словам Овчинского, в условиях санкций центр способствовал поиску новых дружественных государств, а также установлению и укреплению внешнеэкономической деятельности с ними.
Так, московский регион представляли, в частности, производитель безалкогольных напитков «Азиано», производитель ингредиентов для десертов и топингов для напитков «НПО ЭКО ФУД» и кондитерский комбинат «Добрынинский». По словам главы компании «НПО Эко Фуд» Антона Михайличенко, благодаря бизнес-миссии удалось договориться о поставке сиропов в одну из самых крупных сетей кофеен в Узбекистане.
По итогам переговоров узбекистанские партнеры заказали первые образцы продукции предприятия. При этом еще одна сеть кафе сообщила, что заинтересованность добавками для чая на основе сгущенки и облепихи.
Центр «Моспром» курирует Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он занимается индивидуальной поддержкой экспортеров столицы. Эксперты центра проводят анализ целевых рынков для производителей и индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru