Продажи новых автомобилей в России в 2021 году выросли на 4%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в 2021 году выросли на 4,3%. Об этом говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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ФОТО: РИА Новости
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