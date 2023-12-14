Продажи игровых консолей в России выросли в несколько раз
Продажи игровых консолей в России резко выросли за одиннадцать месяцев текущего года. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».
Отмечается, что рынок приставок вырос в количественном отношении почти в два раза, а количество проданных устройств составило больше миллиона экземпляров. Приставки PlayStation, Xbox и Nintendo обеспечили порядка трети продаж (35%), в денежном отношении — 85%. Общая цена проданных консолей составила 18 млрд рублей (в 2022 году — 8 млрд рублей).
С января по ноябрь текущего года продажи консолей на «Яндекс Маркете» выросли в 2,7 раза, на Wildberries — в 3,8 раза. Лидерами продаж стали PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft. Один из основателей студии Vengeance Games Константин Сахнов, заявил, что объем продаж консолей на российском рынке до налогообложения достиг 45 млрд рублей.
В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что рост популярности консолей объясняется восстановлением ассортимента благодаря эффекту низкой базы, налаживанию цепочек поставок, увеличению популярности гейминга в России и выходу ожидаемых игр.
При этом крупные производители консолей официально в России не работают — приставки попадают в страну по параллельному импорту, а приобрести игры по российским картам невозможно.
Вместе с тем руководитель направления розничных проектов IT-холдинга Fplus Антон Фомин заявил, что продавцы и дистрибуторы настроили логистические и финансовые ресурсы под спрос, а логистические цепочки стали более стабильными. Он также отметил уверенность покупателей в том, что они не останутся без контента.
Ранее сообщалось, что за последний год продажи электроники в кредит в России выросли в среднем на 70-80%
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