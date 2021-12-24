Приднестровье: Кишинев не разрешает оплатить долг «Газпрому»
Кишинев не разрешает оплатить долг «Газпрому» в размере более $7 миллиарда, хотя Тирасполь готов сделать это. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на лидера Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского.
По его словам, для оплаты этой суммы, которая возможна в «любой период времени», необходимо установить с компанией прямые договорные отношения.
Он отметил, что уже попросил в письме премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу предоставить лицензию на соответствующие правовые отношения с «Газпромом». При этом Красносельский подчеркнул, что он так и не получил ответ, что означает отказ в их установлении.
Лидер Приднестровской Молдавской республики считает, что Молдавия не хочет обеспечивать ее самостоятельностью, чтобы она сама платила за газ России, при этом заявляя о том, что долг не принадлежит Кишиневу.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что общий долг страны перед компанией «Газпром» составляет примерно $7,5 миллиарда, причем его основная часть приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье.
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