Приднестровье: Кишинев не разрешает оплатить долг «Газпрому»

Кишинев не разрешает оплатить долг «Газпрому» в размере более $7 миллиарда, хотя Тирасполь готов сделать это. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на лидера Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского.

По его словам, для оплаты этой суммы, которая возможна в «любой период времени», необходимо установить с компанией прямые договорные отношения.

Он отметил, что уже попросил в письме премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу предоставить лицензию на соответствующие правовые отношения с «Газпромом». При этом Красносельский подчеркнул, что он так и не получил ответ, что означает отказ в их установлении.