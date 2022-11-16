Приамурье начнет поставлять в Южную Корею соевое масло

Амурская компания «Соя АНК» (входит в группу компаний «Таргет Агро») отправит до конца года 20 тысяч литров соевого масла в Южную Корею, сообщается на сайте регионального Минэкономразвития.

В перспективе амурская компания планирует увеличить объем поставок до 100 тысяч литров ежемесячно.

Генеральный директор «Таргет Агро» Степан Инюточкин рассказал, что группа компаний работает с Азией с 2015 года.

«Мы начали с экспорта масла в Китай, потом стали работать с Южной Кореей, а после – с Японией и Вьетнамом. Продолжаем плодотворное сотрудничать с этими странами и сегодня. Одним из наиболее приоритетных направлений работы для нас является Южная Корея: для производства порошкового детского питания мы экспортируем пищевое соевое масло одной из крупнейших корпораций страны», - отметил он.

Инюточкин обозначил и дальнейшие планы, уже в этом году компания планирует поставить пробную партию бутилированного масла для реализации в южнокорейских торговых сетях.

«Также два года назад мы начали поставлять пищевую сою для производства тофу. К данному продукту также предъявлялись высочайшие требования — нашими конкурентами являются поставщики из Канады и США, но наша продукция является конкурентоспособной как по цене, так и по качеству», - добавил он.

В ближайшей перспективе производитель рассчитывает расширить географию поставок. Например, для рынка Южной Кореи в Амурской области могут производить хлопьевидный шрот для изготовления соевого соуса. Также в планах начать поставки соевой продукции, пищевой и кормовой кукурузы, кормового и пивоваренного ячменя в Малайзию, Индонезию, Индию.

