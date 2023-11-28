Президент Уганды Мусевени предложил России вложиться в производство в стране

По словам Мусевени, Россия могла бы финансировать средства в производство товаров и услуг в Уганде, а также в развитие автомобильных и железных дорог в стране.

Ранее Мусевени встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «Россия - Африка». Глава Уганды тогда выразил надежду, что Москва будет сотрудничать с республикой в космической сфере.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила резкий рост интереса российских туристов к Африке. Она обратила внимание, что путешественники освоили многие ранее непопулярные места, передает «Радиоточка НСН».

