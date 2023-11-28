Президент Уганды Мусевени предложил России вложиться в производство в стране
Президент Уганды Йовери Мусевени предложил российской стороне поучаствовать в развитии коммуникаций и транспорта страны, пишет РИА Новости.
По словам Мусевени, Россия могла бы финансировать средства в производство товаров и услуг в Уганде, а также в развитие автомобильных и железных дорог в стране.
Ранее Мусевени встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «Россия - Африка». Глава Уганды тогда выразил надежду, что Москва будет сотрудничать с республикой в космической сфере.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила резкий рост интереса российских туристов к Африке. Она обратила внимание, что путешественники освоили многие ранее непопулярные места, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru