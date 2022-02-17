Президент Литвы призвал учесть последствия возможных санкций против России по Украине

Возможное введение Европейским союзом санкций против России в связи с развитием ситуации вокруг Украины должно сопровождаться учетом их последствий. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе.

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Президент отметил, что пакет санкционных мер находится в разработке.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции за вторжение на Украину, если оно все же произойдет, затронут каждую сферу экономической деятельности России.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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