Премьер Молдавии заявил, что республика не зависит от поставок российских энергоресурсов
Молдавия больше не зависит от газа и электричества из России. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан в эфире телеканала TVR.
«Мы можем выжить ... жить спокойно без газа или электричества из России. Это ... означает более высокие цены, и надо позаботиться об уязвимых слоях общества и о бизнесе», — подчеркнул Речан.
Премьер добавил, что власти республики должны найти инструменты компенсации на время адаптации бизнеса, пишет Газета.ру.
Как отметил Речан, у Кишинева есть амбициозный план перехода на зеленую энергетику, указывает телеканал «360». Это позволит Молдавии «выйти на конкурентоспособную экономику».
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