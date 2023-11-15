Предприниматели смогут приобрести помещение в Очаково-Матвеевском

На городские торги выставили помещение под бизнес на первом этаже многоквартирного дома в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он отметил привлекательность коммерческих площадей на первых этажах многоквартирных домов для предпринимателей.

«Как правило, такие объекты имеют свободное назначение, что открывает широкие возможности для развития бизнеса. Сейчас на аукцион выставлено нежилое помещение площадью 307 квадратных метров в многоэтажном доме в районе Очаково-Матвеевское. Торги пройдут в онлайн-формате 13 декабря», – отметил чиновник.

Здание расположено в микрорайоне на Веерной улице вблизи станции Матвеевская МЦД-4. Лот включает в себя зал, подсобные, складские и другие помещения. Есть отдельный вход с улицы. Объект больше всего подходит под бизнес в сфере услуг.

Его стоимость определится по результатам аукциона. Подать заявку на участие в нем можно до 4 декабря. Понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

