Предприниматели смогут открыть торгово-бытовой объект в Косино-Ухтомском

На городские торги выставили земельный участок в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы под строительство торгово-бытового объекта. Об этом рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Площадь участка, предложенного для участия в открытом аукционе, составляет 778 квадратных метров.

«С победителем подпишут договор на 2,5 года. Он сможет построить здесь здание под размещение магазинов или предприятий бытового обслуживания. После завершения строительства и оформления объекта в собственность арендатор сможет приобрести участок по исключительному праву», – отметил заммэра.

Лот расположен на улице Николая Старостина, рядом с Природно-историческим парком «Косинский». Построенный на участке объект может достигать площади 467 квадратных метров и 10 метров в высоту. После завершения строительства арендатор должен будет обеспечить присоединение здания к инженерным сетям.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 27 ноября. Онлайн-аукцион состоится 30 ноября. Для участия в нем потребуется регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

