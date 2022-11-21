Глава «Росчайкофе»: Иван-чай не сможет вытеснить Lipton с российского рынка

Председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов заявил НСН, что их чудо-трава заменит Lipton в России через 3-5 лет. Чантурия оценил перспективы покупки компании Ekaterra, занимающейся производством чая Lipton.

«После объявления Ekaterra об уходе с российского рынка и о завершении производства и дистрибуции чая Lipton для России встал вопрос о будущем самой санкт-петербургской фабрики и ее сотрудников. Производители иван-чая пытаются одновременно развить производство и продажу своей продукции и не допустить увольнения сотрудников. Суть их предложения — попытаться взять лицензию на продолжение производства чая Lipton и дистрибуцию этого бренда в Россию. Параллельно с этим в течение периода, пока эта лицензия будет работать (3-5 лет), они будут добавлять в ассортимент фабрики продукцию, основанную на иван-чае. Параллельно производители иван-чая будут пытаться наращивать производство своего продукта в России, в последнее время об этом не только говорят, но и успешно действуют, однако пока эти объемы недостаточны для сохранения всего объема рынка, который может выпускаться фабрикой в Санкт-Петербурге», — сказал Чантурия.

Глава "Росчайкофе" также рассказал, популярен ли иван-чай сегодня в России.

«В последнее время его популярность растет, хотя и не столь быстро, как хотелось бы. Ежегодно прирост объема рынка иван-чая исчислялся в некоторых случаях даже десятками процентов. Но, повторюсь, проблема в том, что объемов заготовки сырья не хватает для демонстрации большего роста, недостает пропаганды, продвижения этого напитка. Нужно увеличивать объемы производства и заготовки сырья, увеличивать масштабы рекламы и изыскивать возможности по наращиванию технических возможностей по производству продукции», — отметил предприниматель.

Чантурия оценил возможность продукта из кипрея занять нишу черного чая.

«Нужно понимать, что его производят сотни разных компаний, от мелких ИП до значительных производств. Общая масса ежегодно производимого иван-чая — 1200-1500 тонн. При наращивании объемов заготовки сырья можно увеличить эту цифру на порядок. Но важно протестировать потребителей, оценить спрос на продукцию, готовы ли люди уйти от классического чая и переключиться на кипрей. Это вопрос маркетинга, на который никто сегодня не может дать полноценный ответ. Считаю, что иван-чай сможет занять на рынке довольно заметную нишу, но потреблять его все же будут меньше, чем классический чай», — добавил собеседник НСН.



В заключение предприниматель предположил, в какую сумму будут оценены активы Lipton.

«Их реальная стоимость — десятки миллионов долларов. Назвать финальную цену сложно. Но очевидно, что этот актив достаточно дорогой, потому что это современная фабрика, расположенная в самом центре Санкт-Петербурга, отвечающая всем технологическим требованиям. Вопрос, о чем договорятся стороны и из чего будет состоять сделка. Факторов, которые влияют на стоимость сделки, достаточно много. Здесь надо смотреть разные элементы этой сделки», — подытожил Чантурия.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова заявила "Радиоточке НСН", что иван-чай может заменить гипертоникам черный и зеленый чай, а остальные его полезные свойства не подтверждены официальной медициной.

