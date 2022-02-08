Правительство утвердило концепцию регулирования оборота криптовалют
Российское правительство утвердило концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что регулирование будет осуществляться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.
Документ предлагает разделение инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, с установленным лимитом для последних. Кроме того, предлагается создание условий для лицензирования криптовалютных площадок, чтобы те имели финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.
Ранее Банк России предложил ввести запрет на любые операции с криптовалютами, в том числе майнинг, и инвестиции банков в цифровые активы и связанные с ними финансовые инструменты. Инициативу раскритиковали в Минфине, подчеркнув, что подобные ограничения спровоцируют отставание России в высокотехнологичной отрасли.
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